Автомобиль врио замглавы Курской области находится в залоге у банка

происшествия

владимир базаров

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037370822_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_a47254208dbf4810aee2bb958990d1c8.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один из автомобилей врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, находится в залоге у банка, стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, за Базаровым числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyota Camry 2018 года. Согласно материалам, автомобиль Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года был приобретен последним покупателем более 11 лет назад; с июня 2025 года машина находится в залоге у банка, однако по какой причине - неизвестно. Кроме того, согласно материалам, с 2022 по 2023 года на авто числится три штрафа, два из которых - за превышение скорости. Общая сумма - 4 тысячи рублей. Все штрафы оплачены. По данным сервиса "Авто.ру", минимальная стоимость аналогичного поддержанного автомобиля составляет 600 тысяч рублей, а максимальная - 1,1 миллиона рублей.

2025

Новости

