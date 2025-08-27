https://ria.ru/20250827/zalog-2037916426.html
Автомобиль врио замглавы Курской области находится в залоге у банка
Автомобиль врио замглавы Курской области находится в залоге у банка - РИА Новости, 27.08.2025
Автомобиль врио замглавы Курской области находится в залоге у банка
Один из автомобилей врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27
2025-08-27T16:56:00+03:00
2025-08-27T16:56:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один из автомобилей врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, находится в залоге у банка, стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, за Базаровым числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyota Camry 2018 года. Согласно материалам, автомобиль Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года был приобретен последним покупателем более 11 лет назад; с июня 2025 года машина находится в залоге у банка, однако по какой причине - неизвестно. Кроме того, согласно материалам, с 2022 по 2023 года на авто числится три штрафа, два из которых - за превышение скорости. Общая сумма - 4 тысячи рублей. Все штрафы оплачены. По данным сервиса "Авто.ру", минимальная стоимость аналогичного поддержанного автомобиля составляет 600 тысяч рублей, а максимальная - 1,1 миллиона рублей.
Автомобиль врио замглавы Курской области находится в залоге у банка
Одна из машин врио замглавы Курской области Базарова находится в залоге у банка
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один из автомобилей врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, находится в залоге у банка, стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как выяснило РИА Новости, за Базаровым
числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyot
a Camry 2018 года.
Согласно материалам, автомобиль Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года был приобретен последним покупателем более 11 лет назад; с июня 2025 года машина находится в залоге у банка, однако по какой причине - неизвестно.
Кроме того, согласно материалам, с 2022 по 2023 года на авто числится три штрафа, два из которых - за превышение скорости. Общая сумма - 4 тысячи рублей. Все штрафы оплачены.
По данным сервиса "Авто.ру", минимальная стоимость аналогичного поддержанного автомобиля составляет 600 тысяч рублей, а максимальная - 1,1 миллиона рублей.