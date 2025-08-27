https://ria.ru/20250827/zaes-2037777419.html

Энергоблоки ЗАЭС не планируется использовать зимой

Энергоблоки ЗАЭС не планируется использовать зимой - РИА Новости, 27.08.2025

Энергоблоки ЗАЭС не планируется использовать зимой

Энергоблоки Запорожской АЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод их в режим "горячего останова" не потребуется, сообщила РИА... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T06:46:00+03:00

2025-08-27T06:46:00+03:00

2025-08-27T06:46:00+03:00

энергодар

днепр (река)

европа

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Энергоблоки Запорожской АЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод их в режим "горячего останова" не потребуется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. После остановки генерации на ЗАЭС в сентябре 2022 года теплоснабжение Энергодара производилось за счет пара, вырабатываемого одним из энергоблоков в режиме "горячего останова". С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова". В отопительный сезон 2024-2025 года город отапливался собственными котельными. "В предстоящем отопительном сезоне 2025-2026 годов участие энергоблоков Запорожской АЭС в теплоснабжении Энергодара не планируется. На сегодняшний день существующих генерирующих мощностей в городе достаточно для бесперебойного обеспечения теплом всех потребителей" , - сказала Яшина, отвечая на вопрос, планируется ли перевод зимой одного из энергоблоков ЗАЭС в режим "горячего останова". В развитие энергетической инфраструктуры города планируется ввод в эксплуатацию современной газовой котельной мощностью 60 мегаватт, сообщила Яшина. Это полностью покроет потребность в тепловой энергии и надежно решит вопрос с горячим водоснабжением, обеспечивая энергонезависимость города в данном сегменте. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

https://ria.ru/20250827/zaes-2037776131.html

https://ria.ru/20250826/rostehnadzor-2037633909.html

энергодар

днепр (река)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, днепр (река), европа, запорожская аэс