Энергоблоки ЗАЭС не планируется использовать зимой
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Энергоблоки Запорожской АЭС не планируется использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод их в режим "горячего останова" не потребуется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
После остановки генерации на ЗАЭС в сентябре 2022 года теплоснабжение Энергодара производилось за счет пара, вырабатываемого одним из энергоблоков в режиме "горячего останова". С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова". В отопительный сезон 2024-2025 года город отапливался собственными котельными.
"В предстоящем отопительном сезоне 2025-2026 годов участие энергоблоков Запорожской АЭС в теплоснабжении Энергодара не планируется. На сегодняшний день существующих генерирующих мощностей в городе достаточно для бесперебойного обеспечения теплом всех потребителей" , - сказала Яшина, отвечая на вопрос, планируется ли перевод зимой одного из энергоблоков ЗАЭС в режим "горячего останова".
В развитие энергетической инфраструктуры города планируется ввод в эксплуатацию современной газовой котельной мощностью 60 мегаватт, сообщила Яшина. Это полностью покроет потребность в тепловой энергии и надежно решит вопрос с горячим водоснабжением, обеспечивая энергонезависимость города в данном сегменте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".