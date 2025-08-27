На ЗАЭС сообщили о готовности перевести станцию в режим генерации

https://ria.ru/20250827/zaes-2037776131.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Программа перевода Запорожской АЭС в режим генерации подготовлена, она включает в себя комплекс мероприятий и проверок, в том числе мониторинг учета и работы с ядерным топливом, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. План поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу проходит согласование в правительстве РФ, сообщил ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "По распоряжению генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева подготовлена программа перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации. Здесь - получение лицензий на установки и работу персонала, а также работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии и так далее", - сказал Яшина. На данный момент ведется работа, связанная с получением лицензий, ремонтами и подготовкой персонала, сообщила собеседник агентства. "Сейчас же идет активно работа с получением лицензий, ремонтами и подготовкой персонала. И в этом смысле все плановые проверки, которые проводит Ростехнадзор, приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации. Ключевое условие для принятия решения по перезапуску ЗАЭС - окончание боевых действий и гарантии безопасности", - отметила она. Ранее на станции сообщили, что Ростехнадзор провел мониторинг учета ядерных материалов на всех шести блоках Запорожской АЭС. Отмечено, что проверка имеет особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

