https://ria.ru/20250827/yug-2037831085.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 27.08.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:10:00+03:00
2025-08-27T12:10:00+03:00
2025-08-27T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Серебрянка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Юга" за сутки