Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.

2025-08-27T12:10:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Серебрянка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

