Баклажан и перец признали ягодами
02:45 27.08.2025 (обновлено: 08:22 27.08.2025)
Баклажан и перец признали ягодами
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. "Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка, с сочной мякотью и множеством семян внутри. &lt;…&gt; Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец — это все ягоды по структуре самого плода", — рассказала Пырьева. Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.
Общество
© РИА Новости / Владимир АстапковичБаклажаны
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Баклажаны. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.
"Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка, с сочной мякотью и множеством семян внутри. <…> Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец — это все ягоды по структуре самого плода", — рассказала Пырьева.
Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.
