Баклажан и перец признали ягодами

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. "Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка, с сочной мякотью и множеством семян внутри. <…> Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец — это все ягоды по структуре самого плода", — рассказала Пырьева. Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.

