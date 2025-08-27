https://ria.ru/20250827/yagody-2037766861.html
Баклажан и перец признали ягодами
Баклажан и перец признали ягодами
Баклажан и перец признали ягодами
27.08.2025
2025-08-27
2025-08-27T02:45:00+03:00
2025-08-27T08:22:00+03:00
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. "Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка, с сочной мякотью и множеством семян внутри. <…> Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец — это все ягоды по структуре самого плода", — рассказала Пырьева. Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.
