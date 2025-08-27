Власти США просят суд разрешить прекращение выплат иностранной помощи
Трамп попросил Верховный суд США разрешить прекращение выплат иностранной помощи
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить госдепартаменту прекратить выплаты иностранной помощи, следует из иска в распоряжении РИА Новости.
"Без вмешательства этого суда бездействие Окружного суда округа Колумбия не позволит правительству отменять и допускать истечение срока действия средств, если Конгресс не примет решения до 30 сентября. Другими словами, это фактически вынудит правительство быстро выделить около 12 миллиардов долларов в рамках иностранной помощи, срок действия которых истекает 30 сентября, и продолжить выделять ещё десятки миллиардов долларов, игнорируя решения исполнительной власти по вопросам внешней политики относительно необходимости отмены и препятствуя межведомственному диалогу. Одно это уже наносит непоправимый ущерб", - говорится в иске.
Ранее Апелляционный суд в США разрешил администрации Трампа потенциально сократить помощь зарубежным странам, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости. Однако решение суда не было единогласным: за него проголосовали 2 судьи, назначенные республиканцами, против выступила судья, назначенная бывшим президентом, демократом Джо Байденом. Теперь истцы, которыми выступают получатели зарубежных грантов и операторы, могут опротестовать решение в более широком составе апелляционного суда.
Однако пока более широкий состав суда не примет решение, прежнее решение суда низшей инстанции, по которому администрации Трампа придется выплачивать иностранные гранты, остается в силе, причем крайние сроки выплаты, как следует со слов самой администрации, наступают уже в сентябре.
Ранее в научном журнале Lancet было опубликовано исследование, где отмечалось, что резкое сокращение финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) к 2030 году может привести к более чем 14 миллионам смертей, среди них более 4,5 миллиона детей.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Суд разрешил Трампу сократить иностранную помощь
13 августа, 21:27