Рейтинг@Mail.ru
ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/vvp-2037955456.html
ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента
ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента - РИА Новости, 27.08.2025
ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента
ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:31:00+03:00
2025-08-27T19:31:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ввп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15547/04/155470425_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_f77b6e100c633eeecc7334a56e2e1559.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные статистического ведомства полностью совпали с оценкой Минэкономразвития. Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале ВВП РФ вырос на 1,1%, в первом - на 1,4%. В среду министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
https://ria.ru/20250827/rossiya-2037950394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15547/04/155470425_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_9d72cdfd451bdb2a961418d2e97f06b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВВП
ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента

ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента в годовом выражении

© Иллюстрация РИА НовостиЭкономика России
Экономика России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Экономика России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Данные статистического ведомства полностью совпали с оценкой Минэкономразвития.
Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале ВВП РФ вырос на 1,1%, в первом - на 1,4%.
В среду министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%.
Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Реальные зарплаты в России в июне ускорили рост до 5,1 процента
Вчера, 19:07
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВВП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала