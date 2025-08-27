https://ria.ru/20250827/vvp-2037955456.html

ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента

ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента - РИА Новости, 27.08.2025

ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента

ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:31:00+03:00

2025-08-27T19:31:00+03:00

2025-08-27T19:31:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ввп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15547/04/155470425_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_f77b6e100c633eeecc7334a56e2e1559.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные статистического ведомства полностью совпали с оценкой Минэкономразвития. Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале ВВП РФ вырос на 1,1%, в первом - на 1,4%. В среду министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.

https://ria.ru/20250827/rossiya-2037950394.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп