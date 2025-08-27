https://ria.ru/20250827/vuchich-2037909282.html

Вучич обвинил СМИ в нагнетании напряженности в Сербии

Вучич обвинил СМИ в нагнетании напряженности в Сербии - РИА Новости, 27.08.2025

Вучич обвинил СМИ в нагнетании напряженности в Сербии

Сообщения в СМИ, что Сербия якобы находится на грани гражданской войны, еще больше сужают пространство для диалога и накаляют напряженность в стране, заявил... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:32:00+03:00

2025-08-27T16:32:00+03:00

2025-08-27T16:32:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сообщения в СМИ, что Сербия якобы находится на грани гражданской войны, еще больше сужают пространство для диалога и накаляют напряженность в стране, заявил сербский президент Александр Вучич. "К сожалению, представление Сербии в СМИ как страны, находящейся на грани гражданской войны перед выбором между авторитаризмом и капитуляцией перед меньшинством, еще больше сужает пространство для диалога, накаляя внутреннюю напряженность. Это также наносит серьезный ущерб экономике и репутации Сербии", - сказал Вучич в материале для газеты Financial Times. По словам главы государства, цель протестов - уже не реформы и поиск решений, а создание беспорядка и нестабильности. Правительство, добавил Вучич, по-прежнему привержено диалогу, стабильности и реформам, укрепляющим демократические институты. "Это единственный путь, который служит народу Сербии", - отметил президент. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия: в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Вучич 17 августа объявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии из-за беспорядков и массовых протестов. 24 августа он пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.

https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037773764.html

https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037746473.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич