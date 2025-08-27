https://ria.ru/20250827/vuchich-2037909282.html
Вучич обвинил СМИ в нагнетании напряженности в Сербии
2025-08-27T16:32:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сообщения в СМИ, что Сербия якобы находится на грани гражданской войны, еще больше сужают пространство для диалога и накаляют напряженность в стране, заявил сербский президент Александр Вучич. "К сожалению, представление Сербии в СМИ как страны, находящейся на грани гражданской войны перед выбором между авторитаризмом и капитуляцией перед меньшинством, еще больше сужает пространство для диалога, накаляя внутреннюю напряженность. Это также наносит серьезный ущерб экономике и репутации Сербии", - сказал Вучич в материале для газеты Financial Times. По словам главы государства, цель протестов - уже не реформы и поиск решений, а создание беспорядка и нестабильности. Правительство, добавил Вучич, по-прежнему привержено диалогу, стабильности и реформам, укрепляющим демократические институты. "Это единственный путь, который служит народу Сербии", - отметил президент. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия: в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Вучич 17 августа объявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии из-за беспорядков и массовых протестов. 24 августа он пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
