https://ria.ru/20250827/vsu-2037976521.html

ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины

ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины - РИА Новости, 27.08.2025

ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины

Украинские инженерно-саперные подразделения начали устанавливать на харьковском направлении новые комбинированные мины, рассказал РИА Новости командир отделения РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T22:35:00+03:00

2025-08-27T22:35:00+03:00

2025-08-27T22:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские инженерно-саперные подразделения начали устанавливать на харьковском направлении новые комбинированные мины, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Противник начал использовать комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения). Сбрасывают мины, из нее выстреливаются нитки с крючками. Если эту нитку задеть, из нее подпрыгивает что-то похожее, комбинированное как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением", - рассказал сапер. Обычная ОЗМ-72 устанавливается на растяжке сапером, а противник это делает дистанционно, он комбинирует, объяснил "Купол". "Они на "Бабе-яге" прилетели, сбросили, нитки выстрелили в разные стороны, и уже территория заминирована", - добавил военнослужащий.

https://ria.ru/20250827/vsu-2037937233.html

https://ria.ru/20250827/svo-2037974670.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф