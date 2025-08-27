Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 27.08.2025
ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские инженерно-саперные подразделения начали устанавливать на харьковском направлении новые комбинированные мины, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Противник начал использовать комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения). Сбрасывают мины, из нее выстреливаются нитки с крючками. Если эту нитку задеть, из нее подпрыгивает что-то похожее, комбинированное как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением", - рассказал сапер. Обычная ОЗМ-72 устанавливается на растяжке сапером, а противник это делает дистанционно, он комбинирует, объяснил "Купол". "Они на "Бабе-яге" прилетели, сбросили, нитки выстрелили в разные стороны, и уже территория заминирована", - добавил военнослужащий.
украина
харьковская область
украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские инженерно-саперные подразделения начали устанавливать на харьковском направлении новые комбинированные мины, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" с позывным "Купол".
"Противник начал использовать комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения). Сбрасывают мины, из нее выстреливаются нитки с крючками. Если эту нитку задеть, из нее подпрыгивает что-то похожее, комбинированное как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением", - рассказал сапер.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников
Вчера, 18:24
Обычная ОЗМ-72 устанавливается на растяжке сапером, а противник это делает дистанционно, он комбинирует, объяснил "Купол".
"Они на "Бабе-яге" прилетели, сбросили, нитки выстрелили в разные стороны, и уже территория заминирована", - добавил военнослужащий.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ
Вчера, 22:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
