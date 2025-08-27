https://ria.ru/20250827/vsu-2037976521.html
ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские инженерно-саперные подразделения начали устанавливать на харьковском направлении новые комбинированные мины, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Противник начал использовать комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения). Сбрасывают мины, из нее выстреливаются нитки с крючками. Если эту нитку задеть, из нее подпрыгивает что-то похожее, комбинированное как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением", - рассказал сапер. Обычная ОЗМ-72 устанавливается на растяжке сапером, а противник это делает дистанционно, он комбинирует, объяснил "Купол". "Они на "Бабе-яге" прилетели, сбросили, нитки выстрелили в разные стороны, и уже территория заминирована", - добавил военнослужащий.
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские инженерно-саперные подразделения начали устанавливать на харьковском направлении новые комбинированные мины, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" с позывным "Купол".
"Противник начал использовать комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения). Сбрасывают мины, из нее выстреливаются нитки с крючками. Если эту нитку задеть, из нее подпрыгивает что-то похожее, комбинированное как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением", - рассказал сапер.
Обычная ОЗМ-72 устанавливается на растяжке сапером, а противник это делает дистанционно, он комбинирует, объяснил "Купол".
"Они на "Бабе-яге" прилетели, сбросили, нитки выстрелили в разные стороны, и уже территория заминирована", - добавил военнослужащий.