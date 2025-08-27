https://ria.ru/20250827/vsu-2037971978.html

Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ

Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025

Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ

Украинские войска в среду обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T21:43:00+03:00

2025-08-27T21:43:00+03:00

2025-08-27T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал в результате детонации дрона ВСУ во дворе домовладения. "В округе село Муром подверглось обстрелу и атакам дронов… В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа при детонации FPV-дрона в одном частном доме посечены веранда и ограждение, в другом — фасад. В посёлке Чапаевский дрон сдетонировал между двумя домами", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Нечаевка FPV-дрон ударил по частному домовладению, в селе Беловское беспилотник сдетонировал о землю, а в селе Бессоновка с БПЛА сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в хуторе Леоновка от удара дрона повреждена стена хозпостройки, в посёлке Уразово вследствие детонации дронов повреждены два жилых дома, три машины и прицеп, кроме того, в селе Шведуновка FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. "В Краснояружском районе в селе Репяховка после атаки FPV-дрона загорелись два дома, расположенные на одном участке. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20250827/linejki-2037782961.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия