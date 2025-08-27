Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 27.08.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал в результате детонации дрона ВСУ во дворе домовладения. "В округе село Муром подверглось обстрелу и атакам дронов… В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа при детонации FPV-дрона в одном частном доме посечены веранда и ограждение, в другом — фасад. В посёлке Чапаевский дрон сдетонировал между двумя домами", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Нечаевка FPV-дрон ударил по частному домовладению, в селе Беловское беспилотник сдетонировал о землю, а в селе Бессоновка с БПЛА сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в хуторе Леоновка от удара дрона повреждена стена хозпостройки, в посёлке Уразово вследствие детонации дронов повреждены два жилых дома, три машины и прицеп, кроме того, в селе Шведуновка FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. "В Краснояружском районе в селе Репяховка после атаки FPV-дрона загорелись два дома, расположенные на одном участке. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как рассказал глава области, житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал в результате детонации дрона ВСУ во дворе домовладения.
"В округе село Муром подверглось обстрелу и атакам дронов… В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа при детонации FPV-дрона в одном частном доме посечены веранда и ограждение, в другом — фасад. В посёлке Чапаевский дрон сдетонировал между двумя домами", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Нечаевка FPV-дрон ударил по частному домовладению, в селе Беловское беспилотник сдетонировал о землю, а в селе Бессоновка с БПЛА сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в хуторе Леоновка от удара дрона повреждена стена хозпостройки, в посёлке Уразово вследствие детонации дронов повреждены два жилых дома, три машины и прицеп, кроме того, в селе Шведуновка FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль.
"В Краснояружском районе в селе Репяховка после атаки FPV-дрона загорелись два дома, расположенные на одном участке. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.
