Наемники ВСУ выдают свои позиции, выходя в Сеть, заявил бразильский боевик - РИА Новости, 27.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/vsu-2037969604.html
Наемники ВСУ выдают свои позиции, выходя в Сеть, заявил бразильский боевик
2025-08-27T21:22:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наемники в ВСУ ведут блоги на платформах TikTok и YouTube, чем пользуются ВС РФ для обнаружения противников и их уничтожения, рассказал бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор. "Очень многие пользуются мобильниками, ведут блоги в TikTok, на YouTube... Макс Панаво, военный полицейский, который отправился на Украину, активно пользовался TikTok... Некоторые рассказывают, что за полчаса-час до (гибели - ред.) он (вышел в сеть - ред.)... Был нанесен артиллерийский удар, погиб он сам и еще несколько человек", - рассказал наемник в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast, отвечая на вопрос ведущего об использовании технологии GPS в ходе боевых действий на Украине. Также Ангинони Жуниор отметил, что в его подразделении использование сотовых было запрещено, но, несмотря на это, сослуживцы все равно просили разрешение вести видеозапись. Согласно информации в Telegram-каналах, Ангинони Жуниору 45 лет, он из города Олинда, штат Пернамбуко. На тех же ресурсах сообщается, что наемник Макс Панаво присоединился к ВСУ 9 марта 2022 года и был ликвидирован ВС РФ 21 февраля 2024 года. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наемники в ВСУ ведут блоги на платформах TikTok и YouTube, чем пользуются ВС РФ для обнаружения противников и их уничтожения, рассказал бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор.
"Очень многие пользуются мобильниками, ведут блоги в TikTok, на YouTube... Макс Панаво, военный полицейский, который отправился на Украину, активно пользовался TikTok... Некоторые рассказывают, что за полчаса-час до (гибели - ред.) он (вышел в сеть - ред.)... Был нанесен артиллерийский удар, погиб он сам и еще несколько человек", - рассказал наемник в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast, отвечая на вопрос ведущего об использовании технологии GPS в ходе боевых действий на Украине.
Также Ангинони Жуниор отметил, что в его подразделении использование сотовых было запрещено, но, несмотря на это, сослуживцы все равно просили разрешение вести видеозапись.
Согласно информации в Telegram-каналах, Ангинони Жуниору 45 лет, он из города Олинда, штат Пернамбуко. На тех же ресурсах сообщается, что наемник Макс Панаво присоединился к ВСУ 9 марта 2022 года и был ликвидирован ВС РФ 21 февраля 2024 года.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
