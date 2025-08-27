https://ria.ru/20250827/vsu-2037969315.html

При детонации дрона ВСУ пострадал житель белгородского села

При детонации дрона ВСУ пострадал житель белгородского села - РИА Новости, 27.08.2025

При детонации дрона ВСУ пострадал житель белгородского села

Житель села Новая Таволжанка Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ во дворе домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 27.08.2025

БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ во дворе домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног. Глава поселения доставил его в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор отметил, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

белгородская область

россия

2025

Новости

