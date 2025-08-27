Рейтинг@Mail.ru
При детонации дрона ВСУ пострадал житель белгородского села
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 27.08.2025
При детонации дрона ВСУ пострадал житель белгородского села
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ во дворе домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног. Глава поселения доставил его в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор отметил, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ во дворе домовладения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног. Глава поселения доставил его в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
