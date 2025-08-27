https://ria.ru/20250827/vsu-2037948253.html
Российские разведчики уничтожили немецкий танк ВСУ в Красноармейске
Российские разведчики уничтожили немецкий танк ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 27.08.2025
Российские разведчики уничтожили немецкий танк ВСУ в Красноармейске
Разведчики российской группировки войск "Центр" уничтожили в Красноармейске танк ВСУ, который украинское командование использовало для PR-акции, сообщил РИА... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:58:00+03:00
2025-08-27T18:58:00+03:00
2025-08-27T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037958953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3e8748665f13100beeafe9e659e176e.jpg
СЕЛИДОВО, 27 авг - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Центр" уничтожили в Красноармейске танк ВСУ, который украинское командование использовало для PR-акции, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Тайфун". Видео уничтожения танка имеется в распоряжении агентства. "Украинское командование решило провести PR-акцию и отправило немецкий танк Leopard в Красноармейск. Там они снимали видеоролики для поднятия боевого духа. Танк выезжал и наносил удары по многоэтажкам, которые освободили наши бойцы. Но стоило украинцам похвастаться своим выездом, как мы отследили танк и сегодня сожгли его в Красноармейске. Сейчас он горит на улице Центральной", - сказал "Тайфун". По словам разведчика, украинское командование делает все для того, чтобы доказать свою способность удержать Красноармейск. Однако российские войска уже взяли под огневой контроль все дороги, ведущие в город, и ВСУ стали испытывать серьезные проблемы со снабжением. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250827/vsu-2037937233.html
красноармейск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037958953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1579acf8cefc529530aa85f8f5ae9faa.jpg
Уничтожение танка ВСУ, который украинское командование использовало для PR-акции
Разведчики российской группировки войск "Центр" уничтожили в Красноармейске танк ВСУ, который украинское командование использовало для PR-акции, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Тайфун"
2025-08-27T18:58
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Российские разведчики уничтожили немецкий танк ВСУ в Красноармейске
ВС России уничтожили в Красноармейске использовавшийся для PR-акции танк ВСУ