Российские разведчики уничтожили немецкий танк ВСУ в Красноармейске

СЕЛИДОВО, 27 авг - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Центр" уничтожили в Красноармейске танк ВСУ, который украинское командование использовало для PR-акции, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Тайфун". Видео уничтожения танка имеется в распоряжении агентства. "Украинское командование решило провести PR-акцию и отправило немецкий танк Leopard в Красноармейск. Там они снимали видеоролики для поднятия боевого духа. Танк выезжал и наносил удары по многоэтажкам, которые освободили наши бойцы. Но стоило украинцам похвастаться своим выездом, как мы отследили танк и сегодня сожгли его в Красноармейске. Сейчас он горит на улице Центральной", - сказал "Тайфун". По словам разведчика, украинское командование делает все для того, чтобы доказать свою способность удержать Красноармейск. Однако российские войска уже взяли под огневой контроль все дороги, ведущие в город, и ВСУ стали испытывать серьезные проблемы со снабжением. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

