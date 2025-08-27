https://ria.ru/20250827/vsu-2037937233.html
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников - РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников
В Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:24:00+03:00
2025-08-27T18:24:00+03:00
2025-08-27T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
вооруженные силы украины
мария захарова
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области", — сказал собеседник агентства. Ранее РИА Новости выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди сослуживцев были его соотечественники, а также аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250827/naemniki-2037769103.html
https://ria.ru/20250827/bpl-2037921410.html
украина
колумбия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, колумбия, вооруженные силы украины, мария захарова, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Сергей Лавров, Россия
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников