Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 27.08.2025 (обновлено: 18:41 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/vsu-2037937233.html
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников - РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников
В Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:24:00+03:00
2025-08-27T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
вооруженные силы украины
мария захарова
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области", — сказал собеседник агентства. Ранее РИА Новости выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди сослуживцев были его соотечественники, а также аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250827/naemniki-2037769103.html
https://ria.ru/20250827/bpl-2037921410.html
украина
колумбия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, колумбия, вооруженные силы украины, мария захарова, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Сергей Лавров, Россия
ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников

ВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Наемники бросают боевиков ВСУ под Красноармейском
Вчера, 03:47
Ранее РИА Новости выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.
В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди сослуживцев были его соотечественники, а также аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы.
Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ВС России лишили ВСУ технических средств снабжения в районе Константиновки
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала