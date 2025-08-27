https://ria.ru/20250827/vsu-2037937233.html

ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников

ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников - РИА Новости, 27.08.2025

ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников

В Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:24:00+03:00

2025-08-27T18:24:00+03:00

2025-08-27T18:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

колумбия

вооруженные силы украины

мария захарова

сергей лавров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области", — сказал собеседник агентства. Ранее РИА Новости выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди сослуживцев были его соотечественники, а также аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250827/naemniki-2037769103.html

https://ria.ru/20250827/bpl-2037921410.html

украина

колумбия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, колумбия, вооруженные силы украины, мария захарова, сергей лавров, россия