Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ
Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ
Беспилотники ВСУ атаковали заправку и территорию строительной базы в курском Рыльском районе, а также автомобиль в курском Хомутовском районе, никто не...
2025-08-27T18:09:00+03:00
2025-08-27T18:09:00+03:00
2025-08-27T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
КУРСК, 27 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали заправку и территорию строительной базы в курском Рыльском районе, а также автомобиль в курском Хомутовском районе, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня около села Макеево Рыльского района вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку ЗАО "Агрофирма Рыльская", осколками посечены бочки. В деревне Малогнеушево беспилотник ударил по территории строительной базы, повреждён фасад и окна. Около села Колячек Хомутовского района в результате атаки FPV-дрона осколками посечён капот автомобиля", – заявил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших нет. "Враг продолжает в агонии бить по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!" – добавил он.
рыльский район
россия
Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ
