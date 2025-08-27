https://ria.ru/20250827/vsu-2037933398.html

Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ

КУРСК, 27 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали заправку и территорию строительной базы в курском Рыльском районе, а также автомобиль в курском Хомутовском районе, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня около села Макеево Рыльского района вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку ЗАО "Агрофирма Рыльская", осколками посечены бочки. В деревне Малогнеушево беспилотник ударил по территории строительной базы, повреждён фасад и окна. Около села Колячек Хомутовского района в результате атаки FPV-дрона осколками посечён капот автомобиля", – заявил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших нет. "Враг продолжает в агонии бить по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!" – добавил он.

