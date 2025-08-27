Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 27.08.2025
Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
КУРСК, 27 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали заправку и территорию строительной базы в курском Рыльском районе, а также автомобиль в курском Хомутовском районе, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня около села Макеево Рыльского района вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку ЗАО "Агрофирма Рыльская", осколками посечены бочки. В деревне Малогнеушево беспилотник ударил по территории строительной базы, повреждён фасад и окна. Около села Колячек Хомутовского района в результате атаки FPV-дрона осколками посечён капот автомобиля", – заявил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших нет. "Враг продолжает в агонии бить по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!" – добавил он.
рыльский район
россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали дронами Рыльский и Хомутовский районы Курской области

Фрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
КУРСК, 27 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали заправку и территорию строительной базы в курском Рыльском районе, а также автомобиль в курском Хомутовском районе, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня около села Макеево Рыльского района вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку ЗАО "Агрофирма Рыльская", осколками посечены бочки. В деревне Малогнеушево беспилотник ударил по территории строительной базы, повреждён фасад и окна. Около села Колячек Хомутовского района в результате атаки FPV-дрона осколками посечён капот автомобиля", – заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет.
"Враг продолжает в агонии бить по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!" – добавил он.
