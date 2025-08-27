https://ria.ru/20250827/vsu-2037928348.html
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек - РИА Новости, 27.08.2025
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек
Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:47:00+03:00
2025-08-27T17:47:00+03:00
2025-08-27T17:47:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В результате очередной атаки ВСУ погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина погиб на месте", - написал Гладков в мессенджере Max. Губернатор выразил слова соболезнования родним и близким погибшего. "Водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250529/boets-2019727908.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек
Гладков: при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области погиб человек