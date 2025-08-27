https://ria.ru/20250827/vsu-2037928348.html

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек - РИА Новости, 27.08.2025

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек

Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:47:00+03:00

2025-08-27T17:47:00+03:00

2025-08-27T17:47:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В результате очередной атаки ВСУ погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина погиб на месте", - написал Гладков в мессенджере Max. Губернатор выразил слова соболезнования родним и близким погибшего. "Водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250529/boets-2019727908.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины