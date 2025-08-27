https://ria.ru/20250827/vsu-2037926829.html

В Херсоне третий раз за день прогремели взрывы

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы третий раз за день прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Телеканал также сообщал о взрывах в Херсоне в среду около 09.00 и 16.00 мск. "В Херсоне третий раз за день звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

