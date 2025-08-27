Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 27.08.2025
При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Пенсионерка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по населенному пункту Калиново-Борщеватое в Первомайске в Луганской Народной Республике, сообщил депутат народного совета ЛНР Андрей Губарев в Telegram-канале. "Враг ударил БПЛА самолетного типа по улице Новой в поселке Калиново-Борщеватое в пригороде Первомайска, в результате чего ранения различной степени тяжести получила 93-летняя пенсионерка", - написал Губарев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Пенсионерка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по населенному пункту Калиново-Борщеватое в Первомайске в Луганской Народной Республике, сообщил депутат народного совета ЛНР Андрей Губарев в Telegram-канале.
"Враг ударил БПЛА самолетного типа по улице Новой в поселке Калиново-Борщеватое в пригороде Первомайска, в результате чего ранения различной степени тяжести получила 93-летняя пенсионерка", - написал Губарев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
