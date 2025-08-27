https://ria.ru/20250827/vsu-2037897016.html

При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР

При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 27.08.2025

При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР

Пенсионерка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по населенному пункту Калиново-Борщеватое в Первомайске в Луганской Народной... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T15:48:00+03:00

2025-08-27T15:48:00+03:00

2025-08-27T15:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

первомайск

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Пенсионерка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по населенному пункту Калиново-Борщеватое в Первомайске в Луганской Народной Республике, сообщил депутат народного совета ЛНР Андрей Губарев в Telegram-канале. "Враг ударил БПЛА самолетного типа по улице Новой в поселке Калиново-Борщеватое в пригороде Первомайска, в результате чего ранения различной степени тяжести получила 93-летняя пенсионерка", - написал Губарев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

первомайск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, первомайск, россия, вооруженные силы украины