https://ria.ru/20250827/vsu-2037897016.html
При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР
При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 27.08.2025
При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР
Пенсионерка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по населенному пункту Калиново-Борщеватое в Первомайске в Луганской Народной... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:48:00+03:00
2025-08-27T15:48:00+03:00
2025-08-27T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
первомайск
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Пенсионерка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по населенному пункту Калиново-Борщеватое в Первомайске в Луганской Народной Республике, сообщил депутат народного совета ЛНР Андрей Губарев в Telegram-канале. "Враг ударил БПЛА самолетного типа по улице Новой в поселке Калиново-Борщеватое в пригороде Первомайска, в результате чего ранения различной степени тяжести получила 93-летняя пенсионерка", - написал Губарев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
первомайск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, первомайск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Первомайск, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ пострадала пожилая жительница Первомайска в ЛНР
Депутат Губарев: при атаке дрона ВСУ по Первомайску в ЛНР пострадала пенсионерка