Комбат ВСУ предложил мобилизовать украинцев с 18 лет

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Командир батальона ВСУ "Днепр 1" Юрий Береза на фоне решения кабмина Украины об открытии границ для мужчин до 22 лет предложил мобилизовать граждан с 18 лет, в том числе девушек. Премьер-министр страны Юлия Свириденко во вторник заявила, что кабинет министров Украины разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. "Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней – это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех… Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины", - сказал Береза в эфире телеканала "Киев 24". Береза также отметил, что 18-летних не обязательно отправлять сразу на фронт, их можно использовать и в тылу. Владимир Зеленский 12 августа сообщал, что поручил правительству Украины упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 22 августа сообщил, что парламент планирует в сентябре рассмотреть соответствующий законопроект. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

