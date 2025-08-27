Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 27.08.2025
ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец
ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец - РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец
ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР, накачивая отравляющими веществами воду с едой и маскируя их под припасы российского производства,... РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец

Боец Бульдог: ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР

© Getty Images / Anadolu/Sofiia BobokУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Sofiia Bobok
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР, накачивая отравляющими веществами воду с едой и маскируя их под припасы российского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск с позывным "Бульдог".
Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновку в ДНР.
"Заняли позиции противника и на позициях противника нашли бутылки и печенья, предполагаемо, украинского производства, но сделаны под наши. И как мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Да, противник маскировал все бутылки под наши для того, чтобы наши люди, наши бойцы все это без зазрения, без страха брали", - рассказал "Бульдог".
По его словам, на телефонах, изъятых у уничтоженных украинских военнослужащих, обнаружено видео, на котором производится подготовка отравляющими веществами бутылок с водой и дальнейшая их маскировка под воду российского производителя. Соответствущее видео есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы нашли телефон с убитого противника и начали изучать всю галерею... (На одном из видео мы - ред.) наткнулись на то, что они заливали туда (в бутылки - ред.) какую-то жидкость", - сообщил военнослужащий.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
13 августа 2024, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
