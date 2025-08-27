https://ria.ru/20250827/vsu-2037786660.html

ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец

ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец - РИА Новости, 27.08.2025

ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР, рассказал боец

ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР, накачивая отравляющими веществами воду с едой и маскируя их под припасы российского производства,... РИА Новости, 27.08.2025

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. ВСУ готовили диверсии в районе Александро-Шультино в ДНР, накачивая отравляющими веществами воду с едой и маскируя их под припасы российского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск с позывным "Бульдог". Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновку в ДНР. "Заняли позиции противника и на позициях противника нашли бутылки и печенья, предполагаемо, украинского производства, но сделаны под наши. И как мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Да, противник маскировал все бутылки под наши для того, чтобы наши люди, наши бойцы все это без зазрения, без страха брали", - рассказал "Бульдог". По его словам, на телефонах, изъятых у уничтоженных украинских военнослужащих, обнаружено видео, на котором производится подготовка отравляющими веществами бутылок с водой и дальнейшая их маскировка под воду российского производителя. Соответствущее видео есть в распоряжении РИА Новости. "Мы нашли телефон с убитого противника и начали изучать всю галерею... (На одном из видео мы - ред.) наткнулись на то, что они заливали туда (в бутылки - ред.) какую-то жидкость", - сообщил военнослужащий.

