Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/vsu-2037783556.html
ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области
ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 27.08.2025
ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области
Удар нанесен по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:30:00+03:00
2025-08-27T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Черкасская область, 2.18 — удары по Драбову и окрестностям. По тренировочному лагерю", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черкасская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черкасская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области

ВС России поразили тренировочный лагерь ВСУ в Черкасской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Карта военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черкасская область, 2.18 — удары по Драбову и окрестностям. По тренировочному лагерю", - сообщил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала