ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области

ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 27.08.2025

ВС России ударили по лагерю ВСУ в Черкасской области

Удар нанесен по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025

ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Черкасская область, 2.18 — удары по Драбову и окрестностям. По тренировочному лагерю", - сообщил Лебедев.

