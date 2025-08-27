https://ria.ru/20250827/vsu-2037781728.html

Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области

Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 27.08.2025

Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области

Удар нанесен по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025

ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Удар нанесен по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Полтавская область… Удар по крупному складу и хабу снабжения", - сообщил Лебедев.

