Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области
Удар нанесен по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Удар нанесен по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Полтавская область… Удар по крупному складу и хабу снабжения", - сообщил Лебедев.
