Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 27.08.2025
Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 27.08.2025
Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области
Удар нанесен по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025
ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Удар нанесен по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Полтавская область… Удар по крупному складу и хабу снабжения", - сообщил Лебедев.
Подполье сообщило об ударе по крупному складу ВСУ в Полтавской области

Лебедев сообщил об ударе по хабу снабжения ВСУ в Полтавской области

Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Удар нанесен по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Полтавская область… Удар по крупному складу и хабу снабжения", - сообщил Лебедев.
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске
9 апреля, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
