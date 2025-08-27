https://ria.ru/20250827/vsu-2037777274.html

Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ

Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025

Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ

ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства. По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

