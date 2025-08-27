Рейтинг@Mail.ru
Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 27.08.2025 (обновлено: 06:42 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/vsu-2037777274.html
Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ
Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ
ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T06:37:00+03:00
2025-08-27T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства. По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20250827/vsu-2037777159.html
курская область
суджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджа, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ

Грабивших магазины в Судже военных ВСУ перебросили на Харьковское направление

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, боевики которой ранее в Курской области похищали гражданских и грабили магазины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование перебросило на участок (в направлении Хатнего и Амбарного) подразделения 61-й бригады ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно эти боевики стали известны по видеороликам из "Пятерочки" в Судже. "Большинство из них там и остались до сих пор", - сообщил представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков. ВСУ понесли в Курской области значительные потери - всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики
06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала