Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики
27.08.2025
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики
Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду,... РИА Новости, 27.08.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из-за особенностей местности (возле Садков в Сумской области - ред.) туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют", - сказал собеседник агентства. Эвакуация, по его словам, практически невозможна, доставка лекарств также сильно затруднена.
сумская область
украина
Новости
ru-RU
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики
Более половины военных 80-й бригады ВСУ болеют, им не доставляют еду и лекарства