27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 27.08.2025
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики - РИА Новости, 27.08.2025
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики
Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду,... РИА Новости, 27.08.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из-за особенностей местности (возле Садков в Сумской области - ред.) туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют", - сказал собеседник агентства. Эвакуация, по его словам, практически невозможна, доставка лекарств также сильно затруднена.
сумская область
украина
Новости
сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики

Более половины военных 80-й бригады ВСУ болеют, им не доставляют еду и лекарства

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за особенностей местности (возле Садков в Сумской области - ред.) туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют", - сказал собеседник агентства.
Эвакуация, по его словам, практически невозможна, доставка лекарств также сильно затруднена.
Украинские военные
Наемники бросают боевиков ВСУ под Красноармейском
03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала