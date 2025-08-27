https://ria.ru/20250827/vsu-2037777159.html

Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из-за особенностей местности (возле Садков в Сумской области - ред.) туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют", - сказал собеседник агентства. Эвакуация, по его словам, практически невозможна, доставка лекарств также сильно затруднена.

