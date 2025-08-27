https://ria.ru/20250827/vstrecha-2037842930.html
Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины
Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины - РИА Новости, 27.08.2025
Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины
Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:53:00+03:00
2025-08-27T12:53:00+03:00
2025-08-27T12:53:00+03:00
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Точных сроков (встречи переговорных групп России и Украины - ред.) пока мы назвать не можем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250827/peskov-2037842550.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины
Песков: точных сроков встречи российской и украинской переговорных групп нет