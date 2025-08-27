https://ria.ru/20250827/vstrecha-2037842930.html

Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины

Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины - РИА Новости, 27.08.2025

Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины

Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Точных сроков (встречи переговорных групп России и Украины - ред.) пока мы назвать не можем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

россия, украина