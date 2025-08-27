https://ria.ru/20250827/voyska-2037839979.html
СМИ рассказали об опасениях Европы из-за гарантий безопасности Украине
СМИ рассказали об опасениях Европы из-за гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ рассказали об опасениях Европы из-за гарантий безопасности Украине
Европейские страны, рассматривающие возможность отправки военных на Украину в качестве гарантий безопасности Киева, не могут быть уверены в том, что США в не... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:42:00+03:00
2025-08-27T12:42:00+03:00
2025-08-27T12:50:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Европейские страны, рассматривающие возможность отправки военных на Украину в качестве гарантий безопасности Киева, не могут быть уверены в том, что США в не лишат их разведданных в случае возобновления боевых действий в регионе, пишет обозреватель издания Guardian Пол Тейлор. "Европейские правительства, которые решают, следует ли направлять наземные войска, военно-воздушные силы, средства противоракетной обороны, военно-морские подразделения или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены в том, что США не смогут внезапно ослепить их, лишив жизненно важных разведданных (в случае возобновления боевых действий на Украине - ред.)", - пишет издание. На прошлой неделе телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250827/velikobritaniya-2037694720.html
https://ria.ru/20250827/krizis-2037718935.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, нато
В мире, Украина, США, Россия, НАТО
СМИ рассказали об опасениях Европы из-за гарантий безопасности Украине
Guardian: в Европе боятся, что США лишат ее разведданых из-за гарантий Киеву