Специальная военная операция на Украине
 
09:05 27.08.2025
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили украинский танк с личным составом на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновки обнаружена закрытая огневая позиция танка ВСУ. По координатам выявленных целей был нанесен артиллерийский удар. В ходе огневого поражения позиции ВСУ уничтожены вместе с личным составом и техникой", — говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили до отделения пехоты и танк.
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили украинский танк с личным составом на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновки обнаружена закрытая огневая позиция танка ВСУ. По координатам выявленных целей был нанесен артиллерийский удар. В ходе огневого поражения позиции ВСУ уничтожены вместе с личным составом и техникой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника составили до отделения пехоты и танк.
