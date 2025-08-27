https://ria.ru/20250827/voennye-2037786478.html
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили украинский танк с личным составом на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновки обнаружена закрытая огневая позиция танка ВСУ. По координатам выявленных целей был нанесен артиллерийский удар. В ходе огневого поражения позиции ВСУ уничтожены вместе с личным составом и техникой", — говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили до отделения пехоты и танк.
