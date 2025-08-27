В Сирии распределили мандаты в парламенте по провинциям
Сирийские власти распределили 210 мандатов в Народном совете по провинциям
БЕЙРУТ, 27 авг - РИА Новости. Сирийские власти приняли решение распределить 210 мандатов в Народном совете (парламент) по провинциям, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Высшая избирательная комиссия Сирии опубликовала решение о распределении мест в Народном совете (парламенте) по провинциям",- передает телеканал.
Согласно решению избиркома 32 места выделено для Алеппо, 10 — для Дамаска, 12 — для Провинции Дамаск, 12 — для Хомса, 12 — для Хамы. 10 мест выделено Эль-Хасаке, 7 — Латакии, 5 — Тартусу, 10 — Дейр-эз-Зору. Шесть мест получит Ракка, 6 — Дераа, 12 — Идлиб, 3 — Сувейда и 3 — Кунейтра.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в конце июля получил окончательную версию временной избирательной системы для народного совета Сирии, в которую внесены некоторые изменения. Наиболее значимым стало увеличение числа депутатских мест с 150 до 210 из них 70 парламентариев будут назначены временным президентом страны.
После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года новое руководство страны изначально объявило, что сократит число парламентариев с 250 , как это было при президентстве Башара Асада на выборах в июле 2024 года, до 150 мандатов. При этом согласно новой избирательной системе, в составе парламента будет обеспечено участие не менее 20% женщин.
Представитель высшей избирательной комиссии Сирии по выборам в парламент страны Навар Наджма 23 августа заявил, что власти приняли решение из соображений безопасности отложить парламентские выборы намеченные на 15 сентября в провинциях Сувейда, Эль-Хасеке и Ракка.