Эксперт оценил предстоящий визит Путина в Китай

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Визит в Китай президента РФ Владимира Путина и российской делегации будет не только символичным событием, но и очень деловым ввиду обширной двусторонней повестки между государствами, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. "Это не только символическое событие, потому что многие говорят, что это символ. Безусловно, это символ - то, что на такой большой срок приезжает российская делегация, российский президент, но это еще и, на мой взгляд, очень деловой визит, потому что там будет обсуждаться целый ряд вопрос, касающихся, прежде всего, вопросов глобальной безопасности", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как полагает Маслов, помимо структуры мировой безопасности, стороны также обсудят прорывы в технологической сфере, экономические предложения двух государств, включая комплексные вопросы торговли, кибербезопасности и другие темы. При этом директор ИСАА подчеркнул, что во время визита российской делегации пересекутся два важных мероприятия: саммит ШОС, где российская сторона принимает большое участие, а также празднование в Китае 80-летия победы над Японией. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
