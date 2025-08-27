Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил предстоящий визит Путина в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/vizit-2037843148.html
Эксперт оценил предстоящий визит Путина в Китай
Эксперт оценил предстоящий визит Путина в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
Эксперт оценил предстоящий визит Путина в Китай
Визит в Китай президента РФ Владимира Путина и российской делегации будет не только символичным событием, но и очень деловым ввиду обширной двусторонней... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:53:00+03:00
2025-08-27T12:53:00+03:00
китай
россия
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Визит в Китай президента РФ Владимира Путина и российской делегации будет не только символичным событием, но и очень деловым ввиду обширной двусторонней повестки между государствами, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. "Это не только символическое событие, потому что многие говорят, что это символ. Безусловно, это символ - то, что на такой большой срок приезжает российская делегация, российский президент, но это еще и, на мой взгляд, очень деловой визит, потому что там будет обсуждаться целый ряд вопрос, касающихся, прежде всего, вопросов глобальной безопасности", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как полагает Маслов, помимо структуры мировой безопасности, стороны также обсудят прорывы в технологической сфере, экономические предложения двух государств, включая комплексные вопросы торговли, кибербезопасности и другие темы. При этом директор ИСАА подчеркнул, что во время визита российской делегации пересекутся два важных мероприятия: саммит ШОС, где российская сторона принимает большое участие, а также празднование в Китае 80-летия победы над Японией. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037580208.html
https://ria.ru/20250826/obsuzhdenie-2037574716.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_009f789c2e99da6f6a375c404d3d826f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, шос
Китай, Россия, Владимир Путин, ШОС
Эксперт оценил предстоящий визит Путина в Китай

Маслов назвал предстоящий визит Путина в Китай очень деловым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Визит в Китай президента РФ Владимира Путина и российской делегации будет не только символичным событием, но и очень деловым ввиду обширной двусторонней повестки между государствами, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.
"Это не только символическое событие, потому что многие говорят, что это символ. Безусловно, это символ - то, что на такой большой срок приезжает российская делегация, российский президент, но это еще и, на мой взгляд, очень деловой визит, потому что там будет обсуждаться целый ряд вопрос, касающихся, прежде всего, вопросов глобальной безопасности", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
26 августа, 07:35
Как полагает Маслов, помимо структуры мировой безопасности, стороны также обсудят прорывы в технологической сфере, экономические предложения двух государств, включая комплексные вопросы торговли, кибербезопасности и другие темы.
При этом директор ИСАА подчеркнул, что во время визита российской делегации пересекутся два важных мероприятия: саммит ШОС, где российская сторона принимает большое участие, а также празднование в Китае 80-летия победы над Японией.
Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Россия и Китай обсудят противодействие внешнему вмешательству
26 августа, 05:39
 
КитайРоссияВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала