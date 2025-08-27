Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле обвинили США в подготовке агрессии против страны
04:12 27.08.2025
В Венесуэле обвинили США в подготовке агрессии против страны
В Венесуэле обвинили США в подготовке агрессии против страны
КАРАКАС, 27 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты используют тему борьбы с наркотрафиком как прикрытие для подготовки агрессии против Венесуэлы и стремления установить контроль над её энергетическими ресурсами, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи страны Хулио Чавес. "Весь мир должен понимать, что эта военная операция, которую США планируют на юге Карибского моря, не имеет никакого отношения к борьбе с наркотрафиком. Это грубая манипуляция, чтобы оправдать агрессию против конституционного правительства президента Николаса Мадуро, поскольку именно Венесуэла обладает крупнейшими энергетическими резервами планеты", - сказал Чавес. На прошлой неделе администрация Дональда Трампа направила на юг Карибского моря три военных корабля с четырьмя тысячами военнослужащих, заявив, что операция направлена на предотвращение поставок наркотиков в США. В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. Чавес, представляющий правящую Единую социалистическую партию Венесуэлы, отметил, что страна является территорией, свободной от незаконных посевов, что прекрасно известно США - главные маршруты наркотрафика пролегают через Тихий океан, Карибское море и Атлантику, а Венесуэла, по данным ООН, признана территорией без посевов коки. Ранее министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что согласно Всемирному докладу о наркотиках, подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла свободна от незаконных культур. По его словам, 87% наркотиков из Колумбии направляется по тихоокеанскому маршруту, ещё восемь процентов - через Карибский регион, и лишь пять процентов пытаются провезти через территорию и воды Венесуэлы. По мнению Чавеса, действия Вашингтона направлены исключительно на создание напряжённости в стране - ни один из прошлых механизмов давления на боливарианское правительство не сработал, и теперь с помощью военных операций "они хотят посеять тревогу в стране, которая живёт в условиях мира и спокойствия". Депутат предупредил, что США могут для этих целей задействовать военные базы в Колумбии, а объявленная ранее награда за информацию о местонахождении Мадуро представляет собой, по сути, "призыв к наёмникам". Венесуэльские власти сообщили во вторник о движении к своим водам американских кораблей, в том числе ракетного крейсера USS Lake Erie и атомной подлодки USS Newport News. В этой связи Каракас обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, потребовал отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.
КАРАКАС, 27 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты используют тему борьбы с наркотрафиком как прикрытие для подготовки агрессии против Венесуэлы и стремления установить контроль над её энергетическими ресурсами, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи страны Хулио Чавес.
"Весь мир должен понимать, что эта военная операция, которую США планируют на юге Карибского моря, не имеет никакого отношения к борьбе с наркотрафиком. Это грубая манипуляция, чтобы оправдать агрессию против конституционного правительства президента Николаса Мадуро, поскольку именно Венесуэла обладает крупнейшими энергетическими резервами планеты", - сказал Чавес.
На прошлой неделе администрация Дональда Трампа направила на юг Карибского моря три военных корабля с четырьмя тысячами военнослужащих, заявив, что операция направлена на предотвращение поставок наркотиков в США. В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира.
Чавес, представляющий правящую Единую социалистическую партию Венесуэлы, отметил, что страна является территорией, свободной от незаконных посевов, что прекрасно известно США - главные маршруты наркотрафика пролегают через Тихий океан, Карибское море и Атлантику, а Венесуэла, по данным ООН, признана территорией без посевов коки.
Ранее министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что согласно Всемирному докладу о наркотиках, подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла свободна от незаконных культур. По его словам, 87% наркотиков из Колумбии направляется по тихоокеанскому маршруту, ещё восемь процентов - через Карибский регион, и лишь пять процентов пытаются провезти через территорию и воды Венесуэлы.
По мнению Чавеса, действия Вашингтона направлены исключительно на создание напряжённости в стране - ни один из прошлых механизмов давления на боливарианское правительство не сработал, и теперь с помощью военных операций "они хотят посеять тревогу в стране, которая живёт в условиях мира и спокойствия".
Депутат предупредил, что США могут для этих целей задействовать военные базы в Колумбии, а объявленная ранее награда за информацию о местонахождении Мадуро представляет собой, по сути, "призыв к наёмникам".
Венесуэльские власти сообщили во вторник о движении к своим водам американских кораблей, в том числе ракетного крейсера USS Lake Erie и атомной подлодки USS Newport News. В этой связи Каракас обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, потребовал отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.
