https://ria.ru/20250827/vef-2037847017.html
Песков рассказал о подготовке Путина к ВЭФ
Песков рассказал о подготовке Путина к ВЭФ - РИА Новости, 27.08.2025
Песков рассказал о подготовке Путина к ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:03:00+03:00
2025-08-27T13:03:00+03:00
2025-08-27T13:03:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин сейчас активно ведет подготовку к Дальневосточному экономическому форуму, который, как вы знаете, пройдет во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250827/vizit-2037843148.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке Путина к ВЭФ
Песков заявил, что Путин готовится к участию в ВЭФ