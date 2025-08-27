https://ria.ru/20250827/vef-2037847017.html

Песков рассказал о подготовке Путина к ВЭФ

Песков рассказал о подготовке Путина к ВЭФ

Песков рассказал о подготовке Путина к ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин сейчас активно ведет подготовку к Дальневосточному экономическому форуму, который, как вы знаете, пройдет во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.

