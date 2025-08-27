https://ria.ru/20250827/vaktsina-2037767878.html

В центре Гамалеи рассказали о разработке вакцины против ВИЧ

В центре Гамалеи рассказали о разработке вакцины против ВИЧ - РИА Новости, 27.08.2025

В центре Гамалеи рассказали о разработке вакцины против ВИЧ

Вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с помощью мРНК-платформы разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с помощью мРНК-платформы разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, весь процесс займет около двух лет, рассказал РИА Новости руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин. "Мы сейчас на этапе создания первых антигенов, которые будут формировать широконейтрализующий иммунный ответ. То есть на сегодняшний день у нас в руках есть кандидатные варианты, которые мы сейчас будем исследовать с целью формируемого ими спектра широконейтрализующей активности. Успех создания вакцины будет зависеть от того, будет ли иммуноген, который мы используем в качестве вакцины, способен индуцировать такой ответ, который будет завещать от всех вариантов. Потому что разнообразие вирусов иммунодефицита человека колоссальное. И в этой связи, конечно, задача очень сложная", - рассказал Гущин. Он добавил, что работа над вакциной против ВИЧ ведется уже давно, но сейчас в центре Гамалеи разрабатывают мРНК-платформу, эта технология позволяет стимулировать существенно более сильный иммунный ответ. Также такая вакцина будет генноинженерная, то есть она создается из структуры, не существующей в компьютере. "И в этой связи мы сейчас создаем иммуногены, смотрим, какие из них будут способны нейтрализовать максимально широкий спектр вариантов вируса. И дальше, соответственно, на второй стадии уже будем их тестировать на сложных животных моделях. То есть весь процесс разработки займет пару лет", - пояснил Гущин.О разработке центром Гамалеи технологии, которая позволяет создавать антитела против ВИЧ-инфекции, стало известно в 2024 году. Директор центра Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости в ноябре 2024 года рассказал, что фактически в центре уже научились создавать антигены, введение которых заставляет вырабатываться в организме антитела к возбудителям инфекции, помогая иммунной системе справляться с вирусом.

