Ураган "Катрина" в США в августе 2005 года

Ураган "Катрина" в США в августе 2005 года - РИА Новости, 27.08.2025

Ураган "Катрина" в США в августе 2005 года

27.08.2025

ураган "катрина" в сша

Ураган "Катрина" (Hurricane Katrina), обрушившийся на южные штаты США 29 августа 2005 года, стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны. Ураган начал формироваться 23 августа 2005 года в районе Багамских островов. 25 августа он прошел над побережьем Флориды недалеко от Майами, где привел к значительным повреждениям и гибели 14 человек. Затем, ослабнув до тропического шторма, ураган повернул в сторону Мексиканского залива. В юго-восточной части залива шторм быстро восстановился до урагана, который 27 августа устремился на запад, вызвав тропический штормовой ветер и сильные осадки над некоторыми районами Западной Кубы. В Мексиканском заливе он разрушил морскую энергетическую инфраструктуру и вынудил эвакуировать более 75% персонала 819 нефтяных платформ.8 августа ураган сделал плавный поворот на северо-запад и север к центральному побережью Мексиканского залива. Он снова усилился. Урагану был присвоен пятый уровень опасности (высший) по Шкале ураганов Саффира-Симпсона. Национальный центр слежения за ураганами в Майями (штат Флорида) сообщил, что сила ветра в эпицентре "Катрины" достигает 280 километров в час и продолжает усиливаться.При этом центр выступил с предупреждением о том, что удар "Катрины" потенциально "угрожает гибелью большого числа людей". Специальным распоряжением президент США объявил всю территорию штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида зоной стихийного бедствия. В связи с приближением урагана экстренные службы предупредили жителей Нового Орлеана (штат Луизиана), расположенного на юге США на реке Миссисипи в 175 километрах от ее впадения в Мексиканский залив и находящегося ниже уровня моря, о наступающей стихии и приказали эвакуироваться. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог быть эвакуирован, власти города и спасательные службы приготовили десять укрепленных убежищ, включая убежище на крытом стадионе "Супердоум".Отъезд миллионов людей с юга Луизианы вызвал заторы на дорогах, огромные очереди на автозаправках и в магазинах. Город и его окрестности покинули около 80% местного населения. Около 10 тысяч человек нашли убежище в "Супердоуме". Но примерно 150 тысяч человек, которые либо не хотели, либо не имели возможности уйти, остались. Некоторые жители Нового Орлеана, решившие переждать ураган на месте, не думали, что он окончится наводнением. В городе, где река Миссисипи разливается почти каждый год, работали 17 насосных станций, которые перекачивали излишки воды по специальным искусственным каналам в озеро Понтчартрейн. Так как около 70% Нового Орлеана находится ниже уровня моря, то практически вся территория города была защищена специальными дамбами.Поэтому наводнение людей не пугало.В связи с приближением к побережью США урагана "Катрина" эвакуацию жителей провели и в других штатах США. Всего в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама эвакуировали более миллиона человек.В Мексиканском заливе были полностью остановлены все работы на нефтедобывающих платформах, закрыт порт. 29 августа ураган достиг юго-восточного побережья США. Центр "Катрины" обрушился на берег Луизианы немного южнее города Бурас в 7.10 утра по времени восточного побережья (15.10 мск). К этому моменту ураган уже ослабел до третьей категории опасности из пяти возможных, то есть скорость ветра составляла около 200 километров в час. После этого "Катрина" продолжала двигаться на северо-восток и совершила второй выход на берег в штате Миссисипи (недалеко от устья реки Перл). Ураган вызвал штормовой прилив высотой более восьми метров в Луизиане и Миссисипи, который во многих частях затопил побережье Миссисипи до 10-19 километров. Кроме того, штормовой прилив спровоцировал наводнение в штате Алабама в нескольких километрах от побережья вдоль залива Мобил. После этого "Катрина" двинулась вглубь страны, распространяя разрушительные ветры и порождая торнадо. По мере продвижения по суше ураган утрачивал свою силу и к северо-западу от Меридиана (штат Миссисипи) ослабел до тропического шторма. 30 августа в штате Теннесси он превратился в тропическую область низкого давления. "Катрина" окончательно утратила свои тропические характеристики, когда 31 августа слилась с холодным фронтом над Северной Пенсильванией.Ураган "Катрина" нанес большой урон и его последствия были катастрофическими. Он опустошил на побережье Мексиканского залива прибрежные районы штатов Алабама, Луизиана и Миссисипи. Наиболее тяжелый ущерб был причинен Новому Орлеану в штате Луизиана. Город пострадал из-за прорыва дамб, отделяющих его от окружающих озер, а многие насосные станции, которые могли бы удалить воду из него, перестали работать из-за отключения электроэнергии и затопления насосного оборудования.Даже когда ураган кончился, вода продолжала поступать, отвоевывая все новые и новые районы, разрушая дороги, мосты и защитные дамбы. В результате 80% территории Нового Орлеана оказалась под водой. В некоторых частях города уровень воды достигал шести метров. Незатопленным по счастливой случайности остался только исторический центр Нового Орлеана – "Французский квартал". Это один из немногих районов города, который находится выше уровня моря.Вода в Новом Орлеане стояла две недели. В городе был почти полностью разрушен деловой район, почти вся туристическая инфраструктура, больницы. Спасение людей из затопленных районов проводилось с помощью лодок и вертолетов. Из-за плохой координации между спасателями, полицией и армией, многие люди сутками ждали помощь, в Новом Орлеане резко подскочил уровень преступности, появились мародеры. Многие жители города уехали из него после урагана."Катрина" нанесла разрушительный ущерб энергетической и коммуникационной инфраструктуре региона. 2,5 миллиона потребителей в Алабаме, Луизиане и Миссисипи остались без электричества. Ураган разрушил инфраструктуру связи на побережье Мексиканского залива, вывел из строя телефонную службу, полицейские и пожарные диспетчерские центры, а также системы экстренной радиосвязи. Не работали телефоны почти у трех миллионов абонентов, были выведены из строя 1477 вышек сотовой связи. Большинство радиостанций и многие телевизионные станции в районе Нового Орлеана были отключены от эфира.В результате разгула урагана "Катрина" получили повреждения или оказались полностью разрушенными 300 тысяч домов, 273 тысячи людей оказались вынужденными переселенцами.Кроме того, ураган разрушил 44 и повредил 20 буровых и добычных платформ в Мексиканском заливе. Из-за разрушений в воду вылилось около 26 тысяч тонн (190 тысяч баррелей) нефти и нефтепродуктов. Жертвами урагана и наводнения стали 1836 человек. Ущерб от "Катрины", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов, около 60 миллиардов из которых – потери страховых компаний. На восстановление пострадавших районов Конгресс США выделил 110 миллиардов долларов. В 2005 году Россия впервые оказала гуманитарную помощь Соединенным Штатам Америки, направив в пострадавший от урагана "Катрина" Новый Орлеан три транспортных самолета Ил-76 с 60 тоннами необходимых грузов, в том числе медикаментами, сухими пайками, палатками и одеялами. Общие затраты России на оказание помощи пострадавшим составили два миллиона долларов. Таким образом, была открыта традиция помощи американской стороне. После урагана "Катрины" Новый Орлеан с уменьшившимся вполовину населением и на треть разрушенным жилым сектором, не без помощи государства, смог подняться на ноги стать даже комфортнее для жизни из-за полной реконструкции инфраструктуры, переоборудования больниц, социальной сферы и начала реформы образования. Кроме того, он стал одним из самых популярных туристических направлений в США.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

