https://ria.ru/20250827/upravlenie-2037766969.html

В России изменится список противопоказаний к управлению автомобилем

В России изменится список противопоказаний к управлению автомобилем - РИА Новости, 27.08.2025

В России изменится список противопоказаний к управлению автомобилем

Различные аномалии цветового зрения, в том числе нарушения восприятия красного, желтого и зеленого цветов, вошли в перечень противопоказаний к управлению... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T02:48:00+03:00

2025-08-27T02:48:00+03:00

2025-08-27T02:48:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036672326_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_4c71426870cd9b1ab5a61ce545940ca0.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Различные аномалии цветового зрения, в том числе нарушения восприятия красного, желтого и зеленого цветов, вошли в перечень противопоказаний к управлению автомобилем в России, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Список медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством был дополнен, обновленный перечень начнет действовать с 1 сентября. Заболевания в этом документе указаны в соответствии с действующей международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, это 10-й пересмотр классификации (МКБ-10). Изменения коснулись нескольких разделов, в том числе и болезней глаза. В предыдущем перечне, действовавшем с 2014 года, были указаны только два таких противопоказания: слепота обоих глаз и одна из аномалий цветового зрения - ахроматопсия. Это генетическое заболевание, при котором человек видит мир только в оттенках серого, не различая цвета. Теперь же в перечень включены не только ахроматопсия, но и другие аномалии цветового зрения. Согласно МКБ-10, это и приобретенная недостаточность цветового зрения, и цветовая слепота, и различные формы дальтонизма. Это дейтераномалия и дейтеранопия - нарушения, при которых у человека есть трудности с восприятием зеленого цвета и его оттенков, протаномалия и протанопия, вызывающие трудности с восприятием красного цвета, а также тританомалия и тританопия – нарушения восприятия синего и желтого цветов. Кроме того, в перечень противопоказаний вошли общие расстройства психологического развития. По международной классификации этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера. Большая часть перечисленных в этом разделе МКБ расстройств встречается в детском возрасте.

https://ria.ru/20250806/gosduma-2033596763.html

https://ria.ru/20250719/gosduma-2030092131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия