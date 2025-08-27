Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал причину, почему Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 27.08.2025
01:36 27.08.2025
Ульянов назвал причину, почему Украина не вступит в ЕС
Ульянов назвал причину, почему Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 27.08.2025
Ульянов назвал причину, почему Украина не вступит в ЕС
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление властей Польши о том, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, РИА Новости, 27.08.2025
украина
россия
польша
михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
украинская повстанческая армия
евросоюз
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление властей Польши о том, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не решит вопрос Волынской резни, заявил, что проблемой является то, что резню совершили бандеровцы, являющиеся теперь национальными героями Украины. Ранее польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если киевские власти не согласятся на эксгумацию жертв Волынской резни. "Проблема в том, что Волынскую резню совершили бандеровцы, которые теперь официально являются национальными героями на Украине", - написал Ульянов в соцсети Х. Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация
украина
россия
польша
украина, россия, польша, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, украинская повстанческая армия, евросоюз
Украина, Россия, Польша, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия, Евросоюз
Ульянов назвал причину, почему Украина не вступит в ЕС

Ульянов: Украина не вступит в ЕС из-за героизации участников Волынской резни

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление властей Польши о том, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не решит вопрос Волынской резни, заявил, что проблемой является то, что резню совершили бандеровцы, являющиеся теперь национальными героями Украины.
Ранее польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если киевские власти не согласятся на эксгумацию жертв Волынской резни.
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
Вчера, 21:32
"Проблема в том, что Волынскую резню совершили бандеровцы, которые теперь официально являются национальными героями на Украине", - написал Ульянов в соцсети Х.
Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу"
00:51
 
УкраинаРоссияПольшаМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армияЕвросоюз
 
 
