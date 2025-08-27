Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 27.08.2025 (обновлено: 22:41 27.08.2025)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Телеграф".
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Телеграф". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации. В среду воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях на севере и востоке Украины. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве прогремели взрывы

Сотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Телеграф".
"В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.
Российские военные в зоне проведения спецоперации
ВС России лишили ВСУ технических средств снабжения в районе Константиновки
Вчера, 17:15
В среду воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях на севере и востоке Украины.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
