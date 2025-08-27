https://ria.ru/20250827/ukraina-2037976112.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T22:28:00+03:00

2025-08-27T22:28:00+03:00

2025-08-27T22:41:00+03:00

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Телеграф". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации. В среду воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях на севере и востоке Украины. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

