ВСУ надо было мобилизировать 18-летних с самого начала, заявили в Раде
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 27.08.2025
ВСУ надо было мобилизировать 18-летних с самого начала, заявили в Раде
Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ надо было начинать мобилизацию 18-летних граждан с самого начала конфликта.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ надо было начинать мобилизацию 18-летних граждан с самого начала конфликта. Безуглая заявила, что считает неоднозначным решение украинского кабмина о предоставлении возможности выехать из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, так как оно в конечном итоге снизит мобилизационный ресурс в стране и лишит ВСУ молодых и перспективных бойцов. В нынешней ситуации, считает депутат, ВСУ лишены возможности "омоложения" и модернизации, из-за чего обречены на угасание и ходьбу по кругу. "По большому счету, мобилизовать надо было сразу с 18", - подводит итог Безуглая в своем Telegram-канале. Ранее командир батальона ВСУ "Днепр 1" Юрий Береза на фоне решения кабмина Украины об открытии границ для мужчин до 22 лет предложил мобилизовать граждан с 18 лет, в том числе девушек. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Несмотря на то, что минимальный возраст для мобилизации в ВСУ составляет 25 лет, на период действия военного положения выезд из страны был запрещен всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Владимир Зеленский 12 августа сообщал, что поручил правительству Украины упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 22 августа сообщил, что парламент планирует в сентябре рассмотреть соответствующий законопроект. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
украина
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ надо было начинать мобилизацию 18-летних граждан с самого начала конфликта.
Безуглая заявила, что считает неоднозначным решение украинского кабмина о предоставлении возможности выехать из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, так как оно в конечном итоге снизит мобилизационный ресурс в стране и лишит ВСУ молодых и перспективных бойцов. В нынешней ситуации, считает депутат, ВСУ лишены возможности "омоложения" и модернизации, из-за чего обречены на угасание и ходьбу по кругу.
"По большому счету, мобилизовать надо было сразу с 18", - подводит итог Безуглая в своем Telegram-канале.
Ранее командир батальона ВСУ "Днепр 1" Юрий Береза на фоне решения кабмина Украины об открытии границ для мужчин до 22 лет предложил мобилизовать граждан с 18 лет, в том числе девушек.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Несмотря на то, что минимальный возраст для мобилизации в ВСУ составляет 25 лет, на период действия военного положения выезд из страны был запрещен всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
Владимир Зеленский 12 августа сообщал, что поручил правительству Украины упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 22 августа сообщил, что парламент планирует в сентябре рассмотреть соответствующий законопроект.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
