Рейтинг@Mail.ru
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037972474.html
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу - РИА Новости, 27.08.2025
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу
Украинские СМИ обратили внимание на странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля при встрече с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T21:53:00+03:00
2025-08-27T21:53:00+03:00
люксембург (округ)
одесса
франция
ксавье беттель
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037968444_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84012802ee732c5503eed684d2ad8925.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинские СМИ обратили внимание на странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля при встрече с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе.На видео показано, как люксембургский дипломат радостно подскочил и с разбега напрыгнул на украинского министра с распростертыми объятиями. Сибига ответил ему взаимностью.В украинском сегменте интернета неоднозначно восприняли такое выражение эмоций. Так, помимо сообщений о том, что это "мило", пользователи задаются вопросом, чем вызвано такое поведение, и не единожды упоминают президента Франции Эммануэля Макрона, который также открыто проявляет чувства на встречах с иностранными политиками."Макарон с Зеленским, теперь еще эти…", — написала одна из пользовательниц."Макрон Зеленскому-следующую встречу делаем так же", — написала другая.Встреча Сибиги и Беттеля прошла накануне.
https://ria.ru/20250827/neft-2037730698.html
https://ria.ru/20250826/kiev-2037587097.html
люксембург (округ)
одесса
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча министров иностранных дел Люксембурга и Украины
Встреча министров иностранных дел Люксембурга и Украины
2025-08-27T21:53
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037968444_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efecf62a77aa5c7ac3b9e724c1a79438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люксембург (округ), одесса, франция, ксавье беттель, эммануэль макрон
Люксембург (округ), Одесса, Франция, Ксавье Беттель, Эммануэль Макрон
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу

На видео глава МИД Люксембурга прыгнул в объятия украинскому коллеге Сибиге

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинские СМИ обратили внимание на странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля при встрече с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе.
На видео показано, как люксембургский дипломат радостно подскочил и с разбега напрыгнул на украинского министра с распростертыми объятиями. Сибига ответил ему взаимностью.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе
Вчера, 08:00
В украинском сегменте интернета неоднозначно восприняли такое выражение эмоций. Так, помимо сообщений о том, что это "мило", пользователи задаются вопросом, чем вызвано такое поведение, и не единожды упоминают президента Франции Эммануэля Макрона, который также открыто проявляет чувства на встречах с иностранными политиками.
"Макарон с Зеленским, теперь еще эти…", — написала одна из пользовательниц.
"Макрон Зеленскому-следующую встречу делаем так же", — написала другая.
Встреча Сибиги и Беттеля прошла накануне.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах, заявил Сибига
26 августа, 08:54
 
Люксембург (округ)ОдессаФранцияКсавье БеттельЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала