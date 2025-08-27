https://ria.ru/20250827/ukraina-2037972474.html
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу - РИА Новости, 27.08.2025
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу
Украинские СМИ обратили внимание на странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля при встрече с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T21:53:00+03:00
2025-08-27T21:53:00+03:00
2025-08-27T21:53:00+03:00
люксембург (округ)
одесса
франция
ксавье беттель
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037968444_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84012802ee732c5503eed684d2ad8925.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинские СМИ обратили внимание на странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля при встрече с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе.На видео показано, как люксембургский дипломат радостно подскочил и с разбега напрыгнул на украинского министра с распростертыми объятиями. Сибига ответил ему взаимностью.В украинском сегменте интернета неоднозначно восприняли такое выражение эмоций. Так, помимо сообщений о том, что это "мило", пользователи задаются вопросом, чем вызвано такое поведение, и не единожды упоминают президента Франции Эммануэля Макрона, который также открыто проявляет чувства на встречах с иностранными политиками."Макарон с Зеленским, теперь еще эти…", — написала одна из пользовательниц."Макрон Зеленскому-следующую встречу делаем так же", — написала другая.Встреча Сибиги и Беттеля прошла накануне.
https://ria.ru/20250827/neft-2037730698.html
https://ria.ru/20250826/kiev-2037587097.html
люксембург (округ)
одесса
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037968444_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efecf62a77aa5c7ac3b9e724c1a79438.jpg
Встреча министров иностранных дел Люксембурга и Украины
Встреча министров иностранных дел Люксембурга и Украины
2025-08-27T21:53
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люксембург (округ), одесса, франция, ксавье беттель, эммануэль макрон
Люксембург (округ), Одесса, Франция, Ксавье Беттель, Эммануэль Макрон
"Теперь еще эти…" Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу
На видео глава МИД Люксембурга прыгнул в объятия украинскому коллеге Сибиге