Посольство Украины в России за три года получило около 20 исков

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Посольство Украины в России, не функционирующее с 2022 года, за это время получило 19 исков в арбитражном суде Москвы, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Больше всего исков – тринадцать – предъявило ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК), периодически взыскивающее задолженность и пени по двум договорам снабжения теплом и горячей водой от 2009 года. Один из этих исков еще не рассмотрен, остальные были полностью удовлетворены, с ответчика в пользу МОЭК взыскано свыше 40 миллионов рублей. Два иска к украинскому посольству направило в 2022 году АО "Мосэнергосбыт", по ним в пользу компании взыскано более 360 тысяч рублей долга по договору электроснабжения. В 2023 году суд по иску АО "Мосводоканал" взыскал с посольства более 411 тысяч рублей. В 2024 году АО "Экотехпром" отсудило около 66 тысяч рублей долга по договору на вывоз твердых коммунальных отходов. Еще два иска – от "Мосводоканала" и ООО "Эколайн", занимающегося бытовыми отходами, – суд к рассмотрению по существу не принял. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года.

