В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в девяти областях на севере и востоке Украины вечером в среду, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса на 21.26 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

