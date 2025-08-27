https://ria.ru/20250827/ukraina-2037953511.html
Украина будет передавать союзникам данные с поля боя
Украина будет передавать союзникам данные с поля боя - РИА Новости, 27.08.2025
Украина будет передавать союзникам данные с поля боя
Украина работает над формированием политики передачи союзникам данных с поля боя, заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:28:00+03:00
2025-08-27T19:28:00+03:00
2025-08-27T19:28:00+03:00
в мире
украина
киев
михаил федоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина работает над формированием политики передачи союзникам данных с поля боя, заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В интервью агентству Рейтер Федоров утверждает, что в настоящее время Киев "очень осторожен" в обмене этими данными. Агентство подчеркивает, что подобная информация важна для обучения моделей искусственного интеллекта. "Спрос на данные крайне высок, но сейчас мы формируем политику надлежащей организации этого процесса", - добавил министр.
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037929350.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, михаил федоров
В мире, Украина, Киев, Михаил Федоров
Украина будет передавать союзникам данные с поля боя
Минцифры Украины: Киев формирует политику передачи союзникам данных с поля боя