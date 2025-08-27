"Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине
Канал "Маша и Медведь" стал самым популярным на YouTube на Украине
© Изображение предоставлено компанией AnimaccorСерия "Крик победы" мультсериала "Маша и Медведь"
© Изображение предоставлено компанией Animaccor
Серия "Крик победы" мультсериала "Маша и Медведь". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные ресурса "Детектор медиа".
Как сообщают украинские журналисты, версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за 2025 год он собрал более 800 миллионов просмотров.
Кроме того, по данным "Страны", среди десяти самых популярных на Украине детских YouTube-каналов большинство русскоязычные.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
