Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний - РИА Новости, 27.08.2025
17:53 27.08.2025
Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний
в мире
украина
россия
михаил федоров
сергей лавров
нато
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий. "Федоров заявил, что на данный момент были получены почти тысяча заявок (от оборонных компаний - ред.), а "на Украину направляются" 50 разных технологий", - говорится в сообщении агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, россия, михаил федоров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Михаил Федоров, Сергей Лавров, НАТО
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Зеленский выпрашивал у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США
25 августа, 19:12
 
В миреУкраинаРоссияМихаил ФедоровСергей ЛавровНАТО
 
 
