Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний
Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний - РИА Новости, 27.08.2025
Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний
Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий. "Федоров заявил, что на данный момент были получены почти тысяча заявок (от оборонных компаний - ред.), а "на Украину направляются" 50 разных технологий", - говорится в сообщении агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний
Украина получила почти тысячу заявок на испытание оружия международных компаний