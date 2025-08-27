https://ria.ru/20250827/ukraina-2037929350.html

Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний

Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний - РИА Новости, 27.08.2025

Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий. "Федоров заявил, что на данный момент были получены почти тысяча заявок (от оборонных компаний - ред.), а "на Украину направляются" 50 разных технологий", - говорится в сообщении агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

