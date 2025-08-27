Рейтинг@Mail.ru
На польско-украинской границе разразился скандал из-за нацистов
16:03 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037901645.html
На польско-украинской границе разразился скандал из-за нацистов
На польско-украинской границе разразился скандал из-за нацистов - РИА Новости, 27.08.2025
На польско-украинской границе разразился скандал из-за нацистов
На польско-украинской границе ввели усиленный режим досмотра для прибывающих украинских граждан, передает телеграм-канал SHOT.
2025-08-27T16:03:00+03:00
2025-08-27T16:03:00+03:00
польша
украина
россия
украинская повстанческая армия
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На польско-украинской границе ввели усиленный режим досмотра для прибывающих украинских граждан, передает телеграм-канал SHOT."Проводится выборочный досмотр граждан на наличие символики, атрибутики идеологии ОУН-УПА*. Разблокируйте телефон и передайте работнику пункта досмотра, для досмотра необходимо раздеться до нижнего белья", — приводит SHOT перечень правил.Также указано, что в случае отказа в пресечении границы будет отказано.Президент Польши ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.*Запрещенные в России террористические организации
польша
украина
россия
польша, украина, россия, украинская повстанческая армия
Польша, Украина, Россия, Украинская повстанческая армия
На польско-украинской границе разразился скандал из-за нацистов

SHOT: польские пограничники заставили раздеваться украинцев из-за татуировок

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На польско-украинской границе ввели усиленный режим досмотра для прибывающих украинских граждан, передает телеграм-канал SHOT.
"Проводится выборочный досмотр граждан на наличие символики, атрибутики идеологии ОУН-УПА*. Разблокируйте телефон и передайте работнику пункта досмотра, для досмотра необходимо раздеться до нижнего белья", — приводит SHOT перечень правил.
"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины
Вчера, 14:49
Также указано, что в случае отказа в пресечении границы будет отказано.
Президент Польши ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
*Запрещенные в России террористические организации
"Клинические русофобы". Медведев прокомментировал спор Польши и Украины
Вчера, 13:53
 
ПольшаУкраинаРоссияУкраинская повстанческая армия
 
 
