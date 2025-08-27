Рейтинг@Mail.ru
На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037893217.html
На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития
На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития - РИА Новости, 27.08.2025
На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о тендере на разработку месторождений лития в Кировоградской области для привлечения инвестиций в фонд,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:28:00+03:00
2025-08-27T15:28:00+03:00
в мире
украина
сша
кировоградская область
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/59/1475895907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e67fe9f535cab0878e66457b69c0948.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о тендере на разработку месторождений лития в Кировоградской области для привлечения инвестиций в фонд, созданный в рамках сделки о полезных ископаемых с США. "Приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций на Украину. Конкурс на участке "Добра". Начинаем конкурс на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. В дальнейшем, по ее словам, будет опубликовано объявление, затем прием заявок и в конце - объявление победителя. США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018726021.html
украина
сша
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/59/1475895907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c298ebae5a088bb81f846cc0c057920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, кировоградская область, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Кировоградская область, Верховная Рада Украины
На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития

Свириденко объявила о конкурсе на разработку месторождений лития для инвестиций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киев
Здание Верховной рады Украины в Киев - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о тендере на разработку месторождений лития в Кировоградской области для привлечения инвестиций в фонд, созданный в рамках сделки о полезных ископаемых с США.
"Приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций на Украину. Конкурс на участке "Добра". Начинаем конкурс на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
В дальнейшем, по ее словам, будет опубликовано объявление, затем прием заявок и в конце - объявление победителя.
США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На Украине заявили о запуске совместного инвестфонда с США
23 мая, 16:47
 
В миреУкраинаСШАКировоградская областьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала