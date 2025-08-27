https://ria.ru/20250827/ukraina-2037893217.html

На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития

На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития - РИА Новости, 27.08.2025

На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о тендере на разработку месторождений лития в Кировоградской области для привлечения инвестиций в фонд,... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T15:28:00+03:00

2025-08-27T15:28:00+03:00

2025-08-27T15:28:00+03:00

в мире

украина

сша

кировоградская область

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/59/1475895907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e67fe9f535cab0878e66457b69c0948.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о тендере на разработку месторождений лития в Кировоградской области для привлечения инвестиций в фонд, созданный в рамках сделки о полезных ископаемых с США. "Приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций на Украину. Конкурс на участке "Добра". Начинаем конкурс на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. В дальнейшем, по ее словам, будет опубликовано объявление, затем прием заявок и в конце - объявление победителя. США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018726021.html

украина

сша

кировоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, кировоградская область, верховная рада украины