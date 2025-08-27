На Украине объявили тендер на разработку месторождений лития
Здание Верховной рады Украины в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о тендере на разработку месторождений лития в Кировоградской области для привлечения инвестиций в фонд, созданный в рамках сделки о полезных ископаемых с США.
"Приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций на Украину. Конкурс на участке "Добра". Начинаем конкурс на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
В дальнейшем, по ее словам, будет опубликовано объявление, затем прием заявок и в конце - объявление победителя.
США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.