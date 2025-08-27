https://ria.ru/20250827/ukraina-2037864649.html

Вилдерс призвал отправлять проживающих в Нидерландах украинцев на родину

ГААГА, 27 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в среду призвал отправлять украинских мужчин, проживающих в Нидерландах, обратно на Украину для помощи своей стране там, отметив, что Нидерланды превратились в "огромный центр для беженцев". В среду в парламенте Нидерландов проходят дебаты по поводу дальнейшей судьбы правительства после отставки министров и госсекретарей, представлявших в правящей коалиции партию "Новый общественный договор" (NSC). "Если этот кабинет министров хочет рассчитывать хотя бы на немного поддержки PVV, крупнейшей партии в парламенте, ему придется вернуться к работе над новыми и жесткими мерами предоставления убежища... Для этого нам нужно немедленное вступление в силу интенсивного пограничного контроля, полностью прекратить предоставление убежища, остановить воссоединение семей. Украинские мужчины должны вернутся на Украину, чтобы помочь своей стране там. Сирийцы - в Сирию или другие арабские страны региона", - заявил Вилдерс в ходе дебатов, трансляция которых ведется на сайте парламента. По его словам, в Нидерландах не должно быть больше никаких центров для беженцев, а существующие нужно закрыть. "Поскольку мы видели, что дела действительно идут не очень хорошо и Нидерланды превратились в огромный центр для беженцев, мы и представили план из десяти пунктов", - сообщил политик. В пятницу занимавший должность главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. Вслед за ним об отставке попросили другие члены правительства, представлявшие в кабмине, как и Велдакмп, партию "Новый общественный договор" (NSC). Король Нидерландов принял отставку Велдкампа, а также еще четырех министров и четырех государственных секретарей. В июне из правящей коалиции Нидерландов уже вышла другая партия - правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Король Нидерландов Виллем-Александр тогда принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план из десяти пунктов по ужесточению миграционной политики. Кабмин Нидерландов назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Диком Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.

