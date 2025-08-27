Рейтинг@Mail.ru
Вилдерс призвал отправлять проживающих в Нидерландах украинцев на родину - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037864649.html
Вилдерс призвал отправлять проживающих в Нидерландах украинцев на родину
Вилдерс призвал отправлять проживающих в Нидерландах украинцев на родину - РИА Новости, 27.08.2025
Вилдерс призвал отправлять проживающих в Нидерландах украинцев на родину
Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в среду призвал отправлять украинских мужчин, проживающих в Нидерландах,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:48:00+03:00
2025-08-27T13:48:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
сирия
герт вилдерс
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/60/1489996063_0:0:5924:3333_1920x0_80_0_0_77846e519bfd75c3f4b8862272403179.jpg
ГААГА, 27 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в среду призвал отправлять украинских мужчин, проживающих в Нидерландах, обратно на Украину для помощи своей стране там, отметив, что Нидерланды превратились в "огромный центр для беженцев". В среду в парламенте Нидерландов проходят дебаты по поводу дальнейшей судьбы правительства после отставки министров и госсекретарей, представлявших в правящей коалиции партию "Новый общественный договор" (NSC). "Если этот кабинет министров хочет рассчитывать хотя бы на немного поддержки PVV, крупнейшей партии в парламенте, ему придется вернуться к работе над новыми и жесткими мерами предоставления убежища... Для этого нам нужно немедленное вступление в силу интенсивного пограничного контроля, полностью прекратить предоставление убежища, остановить воссоединение семей. Украинские мужчины должны вернутся на Украину, чтобы помочь своей стране там. Сирийцы - в Сирию или другие арабские страны региона", - заявил Вилдерс в ходе дебатов, трансляция которых ведется на сайте парламента. По его словам, в Нидерландах не должно быть больше никаких центров для беженцев, а существующие нужно закрыть. "Поскольку мы видели, что дела действительно идут не очень хорошо и Нидерланды превратились в огромный центр для беженцев, мы и представили план из десяти пунктов", - сообщил политик. В пятницу занимавший должность главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. Вслед за ним об отставке попросили другие члены правительства, представлявшие в кабмине, как и Велдакмп, партию "Новый общественный договор" (NSC). Король Нидерландов принял отставку Велдкампа, а также еще четырех министров и четырех государственных секретарей. В июне из правящей коалиции Нидерландов уже вышла другая партия - правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Король Нидерландов Виллем-Александр тогда принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план из десяти пунктов по ужесточению миграционной политики. Кабмин Нидерландов назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Диком Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.
https://ria.ru/20250827/vsu-2037808684.html
https://ria.ru/20250826/bezhentsy-2037654721.html
https://ria.ru/20250418/niderlandy-2012001321.html
нидерланды
украина
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/60/1489996063_799:0:5924:3844_1920x0_80_0_0_aebbf8c91c803e0f620c42f2d0c73425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, сирия, герт вилдерс, партия свободы
В мире, Нидерланды, Украина, Сирия, Герт Вилдерс, Партия Свободы
Вилдерс призвал отправлять проживающих в Нидерландах украинцев на родину

Вилдерс призвал отправлять живущих в Нидерландах украинских мужчин на родину

© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 27 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в среду призвал отправлять украинских мужчин, проживающих в Нидерландах, обратно на Украину для помощи своей стране там, отметив, что Нидерланды превратились в "огромный центр для беженцев".
В среду в парламенте Нидерландов проходят дебаты по поводу дальнейшей судьбы правительства после отставки министров и госсекретарей, представлявших в правящей коалиции партию "Новый общественный договор" (NSC).
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Комбат ВСУ предложил мобилизовать украинцев с 18 лет
Вчера, 10:59
"Если этот кабинет министров хочет рассчитывать хотя бы на немного поддержки PVV, крупнейшей партии в парламенте, ему придется вернуться к работе над новыми и жесткими мерами предоставления убежища... Для этого нам нужно немедленное вступление в силу интенсивного пограничного контроля, полностью прекратить предоставление убежища, остановить воссоединение семей. Украинские мужчины должны вернутся на Украину, чтобы помочь своей стране там. Сирийцы - в Сирию или другие арабские страны региона", - заявил Вилдерс в ходе дебатов, трансляция которых ведется на сайте парламента.
По его словам, в Нидерландах не должно быть больше никаких центров для беженцев, а существующие нужно закрыть.
"Поскольку мы видели, что дела действительно идут не очень хорошо и Нидерланды превратились в огромный центр для беженцев, мы и представили план из десяти пунктов", - сообщил политик.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать украинских беженцев
26 августа, 13:55
В пятницу занимавший должность главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. Вслед за ним об отставке попросили другие члены правительства, представлявшие в кабмине, как и Велдакмп, партию "Новый общественный договор" (NSC). Король Нидерландов принял отставку Велдкампа, а также еще четырех министров и четырех государственных секретарей.
В июне из правящей коалиции Нидерландов уже вышла другая партия - правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Король Нидерландов Виллем-Александр тогда принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план из десяти пунктов по ужесточению миграционной политики.
Кабмин Нидерландов назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Диком Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев
18 апреля, 11:01
 
В миреНидерландыУкраинаСирияГерт ВилдерсПартия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала