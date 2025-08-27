Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство прокомментировало заявления МИД Бельгии по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
12:35 27.08.2025 (обновлено: 12:58 27.08.2025)
Российское посольство прокомментировало заявления МИД Бельгии по Украине
БРЮССЕЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Заявления главы МИД Бельгии Максима Прево в Одессе во вторник о предстоящей поставке Украине истребителей F-16 и поддержке Киева в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик российско-бельгийские отношения, говорится в опубликованном заявлении на сайте посольства РФ в Бельгии.Во вторник министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО."Прискорбно, что руководство Бельгии стремительно дрейфует в своих подходах в сторону наиболее русофобского и ястребиного лагеря из числа стран-членов НАТО и ЕС, окончательно загоняя в тупик российско-бельгийские отношения. Убеждены, что подобная безрассудная линия не отвечает интересам населения страны, вынужденного расплачиваться своим благополучием за политический авантюризм истеблишмента", - сказано в документе.В посольстве добавили, что публичные заявления, шаги и планы, озвученные Прево в составе "мидовской тройки" стран Бенилюкс применительно к Молдавии и Украине, "не могут вызывать ничего, кроме крайнего недоумения и разочарования".В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
