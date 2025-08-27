Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037806917.html
Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию
Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию - РИА Новости, 27.08.2025
Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает американского лидера лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:47:00+03:00
2025-08-27T10:47:00+03:00
в мире
сша
восточный тимор
украина
дональд трамп
стив уиткофф
жозе рамуш-орта
нобелевская премия мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает американского лидера лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира. "Единственное, чего я хочу - чтобы Нобелевский комитет приступил к действиям и понял, что вы - лучший кандидат на получение премии за все время ее существования", - заявил Уиткофф, обращаясь к Трампу на заседании президентского комитета, видеофрагмент опубликовала служба телевещания PBS. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на премию за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
https://ria.ru/20250708/netanjahu-2027804281.html
сша
восточный тимор
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, восточный тимор, украина, дональд трамп, стив уиткофф, жозе рамуш-орта, нобелевская премия мира
В мире, США, Восточный Тимор, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Жозе Рамуш-Орта, Нобелевская премия мира
Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию

Уиткофф назвал Трампа самым подходящим кандидатом на Нобелевскую премию мира

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает американского лидера лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира.
"Единственное, чего я хочу - чтобы Нобелевский комитет приступил к действиям и понял, что вы - лучший кандидат на получение премии за все время ее существования", - заявил Уиткофф, обращаясь к Трампу на заседании президентского комитета, видеофрагмент опубликовала служба телевещания PBS.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на премию за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
8 июля, 02:56
 
В миреСШАВосточный ТиморУкраинаДональд ТрампСтив УиткоффЖозе Рамуш-ОртаНобелевская премия мира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала