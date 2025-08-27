Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию

https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037806917.html

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает американского лидера лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира. "Единственное, чего я хочу - чтобы Нобелевский комитет приступил к действиям и понял, что вы - лучший кандидат на получение премии за все время ее существования", - заявил Уиткофф, обращаясь к Трампу на заседании президентского комитета, видеофрагмент опубликовала служба телевещания PBS. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на премию за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

