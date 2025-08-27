https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037765836.html

Уиткофф: США хотят найти "ингредиенты" к сделке по Украине до конца года

Уиткофф: США хотят найти "ингредиенты" к сделке по Украине до конца года - РИА Новости, 27.08.2025

Уиткофф: США хотят найти "ингредиенты" к сделке по Украине до конца года

США хотят найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине до конца года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News. РИА Новости, 27.08.2025

в мире

сша

украина

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США хотят найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине до конца года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News."Нам придется решать все эти вопросы (условий урегулирования. — Прим. ред.), мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Надеемся, что к концу этого года, а может быть, и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", — сказал он.Другие заявления Уиткоффа:Переговоры по УкраинеВладимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

2025

Новости

в мире, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске