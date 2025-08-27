Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф: США хотят найти "ингредиенты" к сделке по Украине до конца года
02:23 27.08.2025 (обновлено: 09:44 27.08.2025)
Уиткофф: США хотят найти "ингредиенты" к сделке по Украине до конца года
США хотят найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине до конца года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News.
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США хотят найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине до конца года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News."Нам придется решать все эти вопросы (условий урегулирования. — Прим. ред.), мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Надеемся, что к концу этого года, а может быть, и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", — сказал он.Другие заявления Уиткоффа:Переговоры по УкраинеВладимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США хотят найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине до конца года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News.
"Нам придется решать все эти вопросы (условий урегулирования. — Прим. ред.), мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Надеемся, что к концу этого года, а может быть, и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", — сказал он.
Другие заявления Уиткоффа:
  • российское руководство хочет добиться урегулирования, Владимир Путин сказал об этом на саммите на Аляске;
  • разрешение конфликта сложнее только территориальных вопросов, Украина хочет понимать, какие гарантии безопасности она получит;
  • Дональд Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой, и Киевом;
  • Он считает, что должен сделать все возможное для завершения конфликта на Украине;
  • представители Москвы и Вашингтона контактируют ежедневно.
Переговоры по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
