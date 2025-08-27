Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 27.08.2025
Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом
Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом - РИА Новости, 27.08.2025
Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом
Урегулирование вокруг Украины сложнее только территориальных вопросов, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 27.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
стив уиткофф
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Урегулирование вокруг Украины сложнее только территориальных вопросов, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Они (Киев - ред.) дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории. Им нужно понимать, (какой) тип гарантий безопасности (они получат)", - сказал Уиткофф в интервью Fox News. Решение принимать Киеву, подчеркнул Уиткофф.
украина
киев
сша
в мире, украина, киев, сша, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Стив Уиткофф
Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом

Уиткофф: урегулирование вокруг Украины сложнее территориальных вопросов

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Урегулирование вокруг Украины сложнее только территориальных вопросов, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Они (Киев - ред.) дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории. Им нужно понимать, (какой) тип гарантий безопасности (они получат)", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Решение принимать Киеву, подчеркнул Уиткофф.
Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф
