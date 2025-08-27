https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037764222.html
Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом
Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Урегулирование вокруг Украины сложнее только территориальных вопросов, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Они (Киев - ред.) дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории. Им нужно понимать, (какой) тип гарантий безопасности (они получат)", - сказал Уиткофф в интервью Fox News. Решение принимать Киеву, подчеркнул Уиткофф.
